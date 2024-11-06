Энергодар, Запорожская область, 6 ноября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по городу Энергодару в Запорожской области, сообщил 6 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов отметил, что в Энергодаре были зафиксированы три прилёта снарядов. Председатель комиссии также добавил, что данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября беспилотники ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре. По гражданской инфраструктуре было нанесено два удара. В администрации города подчеркнули, что в результате нападения никто не пострадал.

В конце октября глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что украинские военные применяют западные технологии для атак на город. Он уточнил, что ВСУ используют современное оборудование, системы наведения и корректировки. По словам главы города, до начала спецоперации украинская армия не обладала такими возможностями и ресурсами.

5 ноября Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские военные помогли обеспечить ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на попытку ВСУ помешать этому. Отмечалось, что накануне ротации украинские войска обстреляли часть пути к электростанции и повредили дорожное полотно.