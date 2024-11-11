Мелитополь, 11 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Три специалиста «Таврия-Энерго» пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Алексей Куденко/РИА Новости

«С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы «Таврия-Энерго». Сброс произошёл в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий сообщил, что в результате атаки пострадали три специалиста, их доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября два сотрудника коммунального предприятия погибли в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько сообщил, что украинские военные нанесли прицельный удар по автомобилю.

6 ноября ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. В городе зафиксировали три прилёта снарядов.