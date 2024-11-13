Прага, 13 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Вопрос решения конфликта на Украине остаётся довольно сложным. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя свой телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Премьер-министр Чехии Петр Фиала

«Решение этой ситуации не будет лёгким. Я думаю, мы все это понимаем», — процитировало главу чешского правительства 12 ноября издание Ceske noviny.

Фиала отказался раскрыть детали беседы, но рассказал, что его удивило то, насколько дискуссия была открытой, а беседа — сердечной и дружелюбной. Трамп очень тепло отзывался о Чехии, подчеркнул премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро добиться урегулирования конфликта, если снова станет президентом США. В том числе он обещал обеспечить это за 24 часа.

Газета The Wall Street Journal 7 ноября заявила, что команда Трампа работает над новым сценарием завершения украинского конфликта. По данным издания, он в том числе предполагает заморозку линии фронта и введение демилитаризованной зоны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября отметил, что российское руководство готово обсуждать с администрацией Трампа урегулирование конфликта на Украине. При этом цели специальной военной операции остаются неизменными, так как это касается безопасности России, подчеркнул представитель Кремля.