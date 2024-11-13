Москва, 13 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Американскому предпринимателю Илону Маску стоит обратить внимание на Африканский континент ради процветания региона. Такое мнение выказал 13 ноября замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Evan Vucci/AP/TASS Илон Маск

«[Маску] обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнёры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», — приводит слова Богданова ТАСС.

Отдельно дипломат отметил, что, сколько бы Запад ни управлял процессами на континенте, его страны от этого богаче не становятся.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября советник президента России Антон Кобяков заявил, что Россия видит и поддерживает борьбу африканских стран за пересмотр неоколониальных практик. Он добавил, что министерские конференции Россия — Африка планируется проводить регулярно.

9 ноября Сергей Лавров на торжественном приёме в честь глав делегаций — участников министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка отметил, что Россию и страны Африки связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития.

В середине октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Юго-Восточной Азии и Африки станут центрами глобального роста в будущем. Он уточнил, что это объективная данность. Президент также подчеркнул, что объединение БРИКС никому себя не противопоставляет, поскольку оно объединяет страны, которые нацелены прежде всего на сотрудничество.