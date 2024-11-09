Сочи, Краснодарский край, 9 ноября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Россию и страны Африки связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития. Об этом 9 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном приёме в Сочи в честь глав делегаций — участников министерской конференции Форума партнёрства «Россия — Африка».

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В духовный фундамент наших обществ заложены во многом схожие традиционные ценности, идеалы правды и справедливости. В этом — наша сила, источник творческой энергии для выработки взаимоприемлемых решений всех проблем на нашей повестке дня», — приводит его слова официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что Россия и Африка едины в стремлении совместно добиться поставленных целей на принципах равноправия, взаимного уважения, а также учёта интересов друг друга.

В завершении Лавров отметил, что дружба России с государствами и народами Африки переживает возрождение. Страны давние и верные союзники, так было и, несомненно, будет, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября на федеральной территории «Сириус» стартовал первый день министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка». Мероприятие объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

Президент России Владимир Путин 22 октября заявил, что страна придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия ― Африка» документов. По его словам, план действий расписан до 2026 года.