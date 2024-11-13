Новосибирск, 13 ноября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Полицейские задержали ещё троих военнослужащих, самовольно покинувших часть в Новосибирской области. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что ещё пятеро дезертиров числятся в розыске.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября глава Коченёвского района Евгений Антипов сообщил, что в рабочем посёлке Коченёво 10 человек сбежали с территории воинской части. По его данным, все они были из категории ранее самовольно покинувших часть.

В течение 30 минут беглецы на такси выехали с территории рабочего посёлка. Преступления на территории района не совершались. Четыре человека позднее были задержаны за пределами Коченевского района.