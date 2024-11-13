Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, 13 ноября, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Четыре человека задержаны после ЧП в воинской части в рабочем посёлке Коченёво в Новосибирской области, сообщил 13 ноября глава Коченёвского района Евгений Антипов.

Павел Лисицын/РИА Новости

Чиновник привёл данные МВД, согласно которым 10 человек самовольно покинули территорию воинской части.

«В течении 30 минут на такси выехали с территории рабочего посёлка Коченёво. Преступления на территории района не совершались. Четыре человека задержаны за пределами Коченёвского района», — написал Антипов в паблике в соцсети «ВКонтакте».

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