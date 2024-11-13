В Новосибирской области 10 человек сбежали с территории воинской части
В Новосибирской области 10 человек сбежали с территории воинской части в Коченёво
Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, 13 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рабочем посёлке Коченёво 10 человек сбежали с территории воинской части, сообщил 13 ноября глава районе Евгений Антипов.
Виталий Тимкив/РИА Новости
«По данным ОМВД по Коченёвскому району, с территории части, расположенной в рабочем посёлке Коченёво, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть», — написал Антипов во «ВКонтакте».
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