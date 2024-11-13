Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, 13 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рабочем посёлке Коченёво 10 человек сбежали с территории воинской части, сообщил 13 ноября глава районе Евгений Антипов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«По данным ОМВД по Коченёвскому району, с территории части, расположенной в рабочем посёлке Коченёво, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть», — написал Антипов во «ВКонтакте».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929062" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ЧП в воинской части в Коченёво

новость дополняется