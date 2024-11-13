Лондон, 13 ноября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Украинские власти обсуждают с британскими возможность запуска совместных образовательных программ. Об этом 13 ноября сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Alberto Pezzali/AP/TASS Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — рассказал он на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.

По мнению Залужного, молодые украинцы, получившие образование в Соединённом королевстве, смогут стать «совсем другими» чиновниками с иным отношением к бизнесу и закону.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года занимавший тогда пост председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому и делает ставку на Залужного.

Позднее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Залужного в качестве замены Зеленского рассматривают и британские спецслужбы. В начале декабря некоторые западные лидеры после интервью Залужного о тупике в боевых действиях позвонили в Киев, чтобы узнать, стали ли переговоры с Россией приоритетом. Издание Financial Times сообщило, что его откровенность удивила в том числе и многих украинцев.