Киев, 13 ноября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Киеве 13 ноября прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В городе объявлена ракетная опасность. Взрывы фиксировали в разных районах. По словам мэра, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал людей направиться в укрытия.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала на всей территории страны.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по Киеву и Киевской области.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября в пригороде украинской столицы прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Ночью 8 ноября серия взрывов прогремела в Харькове. Городские власти не привели подробностей инцидента.

Также взрывы гремели в Киевской области и в столице Украины 5 ноября. Их слышали в Вышгороде, расположенном на берегу Днепра, возле плотины Киевского водохранилища, которая относится к Киевской ГЭС. В небе над городом зафиксировали появление беспилотников.