Киев, 8 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. В пригороде украинской столицы прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 8 ноября сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Киев, пригород — взрывы», — указали журналисты в Telegram-канале.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Киевской области объявили 7 ноября с 21:51 мск, в столице сирены звучали с 22:37 мск.

Минобороны России на данный момент не сообщало об ударах по объектам в украинской столице и её пригородах.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 ноября серия взрывов прогремела в Харькове. Городские власти не привели подробностей инцидента.

Также взрывы гремели в Киевской области и в столице Украины 5 ноября. Их слышали в городе Вышгороде, расположенном на берегу Днепра, возле плотины Киевского водохранилища, которая относится к Киевской ГЭС. В небе над городом зафиксировали появление беспилотников.

Волна взрывов прозвучала 27 октября в Харькове на северо-востоке Украины. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что был прилёт корректируемых авиационных бомб. В результате повреждения получила хозяйственная постройка.