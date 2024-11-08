На Украине сообщили о взрывах в Харькове
«Общественное»: в Харькове прогремели взрывы
Харьков, Украина, 8 ноября, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в Харькове ночью 8 ноября. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Взрывы в городе», — подтвердил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.
Информацию о последствиях взрывов он не привёл.
Ранее в Киеве и нескольких областях Украины, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.
Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 6 ноября в подконтрольном Украине городе Херсоне в пятый раз за сутки прозвучали взрывы. При этом в находящейся под контролем киевского режима части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
В ночь на 4 ноября несколько взрывов прогремело в Харькове и Сумах. По данным ряда украинских СМИ, взрывы слышали в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне.
В Министерстве обороны неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, использующимся в военных целях.