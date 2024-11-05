Киев, 5 ноября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Взрывы гремят в Киевской области и в столице Украины городе Киеве. Об этом 5 ноября сообщило украинское издание «Главком».

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что взрывы слышны в Вышгороде, город расположен на берегу Днепра, возле плотины Киевского водохранилища, которая относится к Киевской ГЭС. Отмечается, что в небе над городом зафиксировано появление беспилотников.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко пояснил в своем Telegram-канале, что на севере города в районе Оболони работают системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена в 06:56 мск. Режим воздушной тревоги действует также на настоящий момент в Черниговской и Сумской областях. В Киевской области сигнал об опасности с воздуха включился в 23:31 мск 4 ноября, с тех пор воздушная тревога не отменялась.

В Министерстве обороны РФ неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, использующимся в военных целях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 4 ноября несколько взрывов прогремело в Харькове и Сумах. По данным других украинских СМИ, взрывы прозвучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсоне.

3 ноября украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова. Издание «Общественное» рассказало, что в ряде районов Харькова пропал свет.

Вечером накануне, 2 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в пригороде украинской столицы в Вышгородском районе. Взрывы прогремели на фоне включенных сирен воздушной тревоги.