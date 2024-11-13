Москва, 13 ноября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Актера из сериала «Молодёжка» Максима Литовченко госпитализировали с подозрением на пневмонию. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Актер Максим Литовченко

«Артисту стало плохо рано утром, и его экстренно доставили в больницу с высокой температурой и кашлем»,— сказано в сообщении.

По данным канала, в настоящий момент Литовченко находится на обследовании.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября с пневмонией был экстренно госпитализирован также актёр Илья Носков, известный по роли Эраста Фандорина. По оценкам врачей, он находится в состоянии средней тяжести.

11 ноября в одну из московских клиник с высокой температурой был госпитализирован народный артист России, телеведущий Юрий Николаев. В лечебном заведении артиста сразу же отправили в реанимационное отделение. 12 ноября он подтвердил, что болен, однако чувствует себя прекрасно.