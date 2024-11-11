Москва, 11 ноября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР и телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в реанимацию после обморока. Об этом вечером 11 ноября сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Виталий Белоусов

Отмечается, что накануне Николаеву стало плохо и его госпитализировали в одну из столичных клиник с высокой температурой. В лечебном заведении артиста сразу же отправили в реанимационное отделение.

В данный момент врачи устанавливают диагноз телеведущего. Специалисты уже исключили инфаркт и инсульт, уточняет «112».

Как передавало ИА Регнум, 1 октября народного артиста России, актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние его здоровья ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила актёра в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ливанову провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца. Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, а 15 октября его выписали из больницы.