Москва, 13 ноября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Актёра Илью Носкова в срочном порядке госпитализировали с пневмонией. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Игорь Зотин/ИТАР-ТАСС Илья Носков в роли Эраста Фандорина

«Илья Носков, ставший знаменитостью после исполнения роли [Эраста] Фандорина, был ночью экстренно госпитализирован с пневмонией», — сказано в сообщении.

По данным канала, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Несколько дней артист проведёт под наблюдением медиков.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября в одну из московских клиник с высокой температурой был госпитализирован народный артист России, телеведущий Юрий Николаев. В лечебном заведении артиста сразу же отправили в реанимационное отделение. 12 ноября он подтвердил, что болен, однако чувствует себя прекрасно.

1 октября народного артиста России актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Ему провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца. Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, а 15 октября его выписали из больницы.