Москва, 12 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев подтвердил информацию об ухудшении состояния здоровья. Об этом 12 ноября сообщили «Известия».

РИА Новости/ Станислав Красильников Телеведущий Юрий Николаев

«Болезнь тяжёлая. Будем надеяться на лучшее», — сказал он.

При этом 75-летний телеведущий заверил, что прекрасно себя чувствует.

Как сообщает «РИА Новости», Николаев находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести.

Как передавало ИА Регнум, Николаеву стало плохо и его госпитализировали в одну из столичных клиник с высокой температурой. В лечебном заведении артиста сразу же отправили в реанимационное отделение.

1 октября народного артиста России актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Ему провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца. Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, а 15 октября его выписали из больницы.