Телеведущий Юрий Николаев рассказал о своём самочувствии
Телеведущий Николаев заявил, что прекрасно себя чувствует, несмотря на болезнь
Москва, 12 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев подтвердил информацию об ухудшении состояния здоровья. Об этом 12 ноября сообщили «Известия».
«Болезнь тяжёлая. Будем надеяться на лучшее», — сказал он.
При этом 75-летний телеведущий заверил, что прекрасно себя чувствует.
Как сообщает «РИА Новости», Николаев находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести.
Как передавало ИА Регнум, Николаеву стало плохо и его госпитализировали в одну из столичных клиник с высокой температурой. В лечебном заведении артиста сразу же отправили в реанимационное отделение.
1 октября народного артиста России актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Ему провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца. Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, а 15 октября его выписали из больницы.