Киев, 13 ноября, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Санкции против сервисных компаний, обслуживающих российские аэропорты, направлены для того, чтобы помешать РФ осуществлять внутренние авиаперевозки дружественных стран. Об этом 12 ноября заявил уполномоченный офиса главы киевского режима Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.

Juan Antonio Segal

«Санкции Украины против сервисных служб российских аэропортов введены, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран», — написал Власюк в Facebook* (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По его словам, с принятием санкций иностранные перевозчики будут вынуждены либо нарушить рестрикции, либо отказаться от пребывания на российском рынке.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.

Помимо СВО, Россия ведёт финансовые войны с недружественными странами, которые обложили РФ санкциями в части расчётов в иностранных валютах и международных платежей, заявил 6 ноября министр финансов России Антон Силуанов. Россия прошла проверку на прочность, и, несмотря на многочисленные санкции, экономика страны работает, а темпы её роста выше мировых, отметил глава Минфина.