Москва, 6 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Помимо СВО Россия ведёт финансовые войны с недружественными странами, которые обложили нас своими санкциями, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

ИА Регнум

«Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведём и финансовые войны. Банки иностранные не работают с нами, я имею в виду из западных стран. Расчёты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Это ли не финансовая война?» — сказал он на марафоне «Знание».

Силуанов уточнил, что Россия прошла проверку на прочность и оказалась готова к таким испытаниям. По его словам, несмотря на многочисленные санкции, российская экономика работает, а темпы её роста выше мировых. Глава ведомства подчеркнул, что Россия проводит независимую финансовую политику, что снижает влияние на неё со стороны международных организаций.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Силуанов назвал жизненной необходимостью создание платёжной системы БРИКС. По его словам, эта система станет альтернативой на случай сбоев существующей.

Президент России Владимир Путин в начале мая заявил, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.