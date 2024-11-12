Лондон, 12 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен проводить курс на укрепление доллара, что грозит потрясениями для экономики остального мира. Об этом заявил британский журнал The Economist.

Global Look Press/Matt Bishop/Keystone Press Agency

«В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы. Колебания курса доллара сотрясают мировую экономику через два основных канала: торговлю и финансы», — говорится в статье, опубликованной 10 ноября.

Издание отметило, что одной из причин ухудшения перспектив мировой экономики во время роста курса доллара является то, что инвесторы в этот период стараются продавать рискованные активы и делать вложения, которые считаются безопасными, например в доллар или американские казначейские облигации.

По мнению аналитиков и трейдеров, при администрации Трампа прибыль американских компаний будет расти, благодаря снижению налогов для них. Центробанк США при этом сможет удерживать процентные ставки выше, чем раньше.

Отмечается, что пока точно неизвестно, какие шаги Трамп собирается выполнить из тех, что обещал в ходе предвыборной программы. Но на американских фондовых рынках уже начался ажиотаж.

Как передавало ИА Регнум, представитель минобороны Германии Михаэль Штемпфле 3 ноября заявил, что в ФРГ опасаются нового витка торговой войны с США при Трампе. Шаги, которые он запланировал, могут привести к потерям немецких компаний на сумму до $162 млрд. В ЕС на этот случай составили список ответных мер, а также рассчитывают, что смогут договориться с Вашингтоном.

Японское издание Nikkei 10 ноября сообщило, что протекционистская экономическая политика Трампа может привести к увеличению затрат на производство автомобилей в США в среднем на $40 млрд в год. Введение повышенных тарифов на импорт нанесёт удар и по американской автомобильной промышленности, так ей придётся покупать рубежные комплектующие по более высокой цене.