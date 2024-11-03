Вашингтон, 3 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В Евросоюзе допускают, что США в случае победы на президентских выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа изменят курс в отношении Украины, и готовятся к такому повороту событий. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на интервью 15 европейских политиков и чиновников.

Michael Kappeler/Global Look Press

Как отмечается в материале, ближайшие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений, если Трамп победит на президентских выборах в США. Так, в Брюсселе ведут разговоры о защите уже достигнутых договоренностей в сфере безопасности.

«Одно ясно: мы не сидим здесь, как кролик, попавший под свет фар <…>. Независимо от того, кто победит на выборах в США, в будущем внимание США будет всё больше приковано к Индо-Тихоокеанскому региону. Европейцам придется сделать ещё больше для своей безопасности», — заявил изданию представитель минобороны Германии Михаэль Штемпфле.

Также в Германии опасаются нового витка торговой войны с США. Немецкий экономический институт предупредил, что тарифы Трампа могут привести к потерям в размере 162 млрд долларов для немецких компаний. Чиновники ЕС составили списки ответных пошлин, а также разработали стратегии переговоров. Они полагают, что смогут договориться с Трампом об увеличении импорта США.

В ЕС также намерены лоббировать пакеты военной помощи Киеву до 5 ноября, пишет издание. Новое командование НАТО, кроме того, приняло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву, напоминает WP. Однако европейские чиновники признали, что потеря поддержки США в обороне сильно ударит по Евросоюзу.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готовится к полномасштабной торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах. Отмечалось, что лидеры европейских стран планируют создать для США максимально дискомфортные условия торговли, чтобы склонить политика к переговорам на фоне его заявлений о новых торговых пошлинах как для враждебных, так и дружественных стран.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее из результатов опроса Emerson College Polling стало известно, что кандидатов в президенты США Трампа и Камалу Харрис поддерживают по 49% избирателей. При этом республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), а демократа — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.