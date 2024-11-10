Токио, 10 ноября, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Тарифная протекционистская экономическая политика избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа грозит ежегодным увеличение затрат на производство автомобилей в США в среднем на $40 млрд. Об этом 10 ноября сообщило японское издание Nikkei.

ИА Регнум Трамп ликует

«Возвращение Дональда Трампа в Белым дом вместе с его протекционистской политикой грозит увеличением затрат на производство автомобилей в США на $40 млрд ежегодно», — говорится в материале.

Отмечается, что введение повышенных тарифов на весь импорт нанесёт удар по американской автомобильной промышленности в связи с закупкой из-за рубежа запчастей и комплектующих, что приведёт к увеличению стоимости производства одной единицы готовой продукции примерно на $4 тыс. По мнению авторов материала, подобные последствия коснутся и других сфер производства США.

Кроме того, в силу позиции Трампа по возобновляемым источникам энергии ожидается замедление процесса обезуглероживания. Также утверждается, что миграционная политика избранного президента США якобы снизит приток специалистов в страну, что замедлит развитие технологий искусственного интеллекта.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель министерства обороны Германии Михаэль Штемпфе в беседе с The Washington Post заявил, что в ФРГ опасаются нового витка торговой войны с США, поскольку тарифы Трампа могут привести к потерям в размере 162 млрд долларов для немецких компаний.

До оглашения предварительных результатов президентских выборов в США, после которого Трамп объявил о своей победе, издание Politico сообщало о подготовке Евросоюза к полномасштабной торговой войне с Соединёнными Штатами. Отмечалось, что лидеры европейских стран планируют создать для США максимально дискомфортные условия торговли, чтобы склонить Трампа к переговорам на фоне его заявлений о новых торговых пошлинах как для враждебных, так и дружественных стран.