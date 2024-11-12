Красногорск, 12 ноября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Высмеявшая теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 17-летняя девушка проходит в статусе потерпевшей по уголовному делу, которое возбудили в отношении её родителей. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Лица, на которых возложены обязательства по воспитанию подростка, не исполняли свои родительские обязанности надлежащим образом, а также не обеспечили должный надзор за её поведением. Как результат, девушка вела антисоциальный и аморальный образ жизни, употребляла алкоголь и наркотики. Таким образом у неё не сформировалось должного представления о поведении в обществе», — пояснил собеседник агентства, что именно инкриминируют опекунам девушки.

Вместе с тем в отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, две девушки опубликовали в соцсетях видео, снятое на фоне «Крокуса». На записи они шутят о произошедшем там 22 марта теракте. По данному факту полицейские провели проверку и установили личности авторов ролика.

Позднее его участницы пояснили, что видеозапись сделали ещё в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была выставлена в публичных интернет-каналах.

11 ноября девушки принесли извинения за содеянное. На камеру они заявили, что сожалеют о своём поведении и сопереживают тем, кто пострадал от действий террористов в «Крокусе».