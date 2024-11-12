* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов, экстремистов и иностранных агентов

Москва, 12 ноября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Бывшая российская телеведущая Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов, экстремистов и иностранных агентов) получала финансирование от иностранных спецслужб. Об этом 12 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Назмиев

«Курбангалеева создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется <…> британскими спецслужбами», — сказано в публикации агентства.

Также в спонсировании деятельности журналистки, как утверждает следствие, принимают участие Михаил Ходорковский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщало ИА Регнум, с 2007 по 2014 год Курбангалеева вела на телеканале «Россия 1» программу «Вести». С 2018 года она работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии. Сейчас экс-телеведущая работает на информационной площадке, которую предоставляет иноагент.

19 июня Росфинмониторинг внёс Курбангалееву в перечень террористов и экстремистов. 20 июня в базе МВД России появилась карточка, согласно которой журналистка была объявлена в розыск. 28 июня Минюст РФ внёс её в список иностранных агентов.

30 июля Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда о заочном аресте Курбангалеевой. 9 октября стало известно, что российские власти объявили её в международный розыск. 12 ноября суд отказался снять с журналистки статус иноагента.