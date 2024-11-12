Санкт-Петербург, 12 ноября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал диверсанта Максима Грузнова, планировавшего поджечь военную авиационную технику на военном заводе. Об этом 12 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«По версии следствия, Грузнов пытался осуществить диверсию — поджечь военную авиационную технику в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый также склонил к совершению преступления других лиц, которые должны были помочь ему совершить диверсию. Его арестовали до 11 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, о задержании в Санкт-Петербурге 20-летнего юноши, планировавшего поджечь авиатехнику на военном предприятии, стало известно ранее в этот же день, 12 ноября. По их информации силовых структур, он связался с украинскими спецслужбами и предложил устроить диверсии за деньги. Грузнову грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

До этого, 3 ноября, в Петербурге также арестовали местного жителя, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи. По данным следствия, он установил взрывные устройства на трёх опорах линии электропередачи в Выборгском районе города и подорвал их. Молодой человек пытался скрыться при задержании. Он отрицает вину.