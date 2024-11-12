Донецк, 12 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Подразделение 79-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалось в плен в полном составе на кураховском направлении. Об этом 12 ноября сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

Народная милиция ДНР

Отмечается, что украинские военные попали в окружение. По их позиции было нанесено огневое поражение из орудий «Мста-Б». После этого 13 человек, в том числе двое раненых, сложили оружие.

«Украинские военнослужащие, осознавая стоящий перед ними выбор — сложить оружие или умереть за преступный киевский режим, выбрали добровольную сдачу в плен», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю, с 2 по 8 ноября, в российский плен в зоне проведения спецоперации сдались 47 украинских военных.

4 ноября волонтёр Марина Ашифина сообщила, что попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в зоне специальной военной операции, 5 ноября сообщил, что некоторые украинские военные выражали нежелание находиться в зоне конфликта.