Москва, 12 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Угрозы кандидата в канцлеры ФРГ от партии ХДС Фридриха Мерца в сторону России скорее навредят ему и его партии в предвыборной гонке, нежели принесут дополнительные голоса, заявил политолог, эксперт по Германии Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Fabian Sommer/dpa Фридрих Мерц

Немецкий журнал Stern 10 ноября опубликовал слова Мерца о готовности политика поставить России ультиматум и организовать переговоры с президентом Владимиром Путиным. Политик из Германии намерен потребовать от Москвы прекращения боевых действий на Украине в течение суток, а при отказе готов поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на удары вглубь российской территории.

«Он опирается на опросы, которые говорят о том, что немцы рассматривают и опасаются Россию как военного соперника. У немцев есть такое опасение, это действительно так. Но прежде всего из-за проамериканской рекламы в системных немецких СМИ. И вот это побудило Мерца выступить с позиции силы. Он думает, что привлечёт на свою сторону больше избирателей, но на самом деле нет. Вот это заявление будет стоить ему потери процентных пунктов в рейтинге самой партии. Потому что начинать свои политические заявления с ультиматума — не самый умный ход. Я думаю, что немцы это оценят»,— сообщил политолог

Эксперт не верит, что Фридрих Мерц поставит такой ультиматум России, в случае если немецкого политика изберут канцлером ФРГ. Борисов считает, что такая риторика Мерца может быть следствием большой катастрофы, связанной с отсутствием умных политиков в Германии.

«Разговаривал с людьми, которые лично знают Фридриха Мерца, — он игрок системный и не склонен, ну, по крайне мере, до этого, к резким шагам. Это не тот человек, который переворачивает шахматную доску. И это очень неумное заявление с его стороны, так как Фридрих Мерц сам по себе недостаточно умный человек и не совсем умный и зрелый политик. Сейчас в Германии катастрофа с политиками серьёзного уровня, их просто нет. Мерц не отличается от всего этого нынешнего политического болота Германии»,— считает эксперт.

Сравнивая популистские заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и немецкого политика по теме Украины, Борисов пояснил, что Германия не та страна, где подобные выражения могут сработать в рамках предвыборной гонки.

«Эти популистские заявления подходят американскому избирателю, а немецкому избирателю они не заходят, потому что это совершенно другая ситуация. Немцы много раз уже сталкивались с Россией в своей истории и знают, какая может быть Россия и каким может быть ответный удар. Они на генетическом уровне это не забыли. И это то, чего нет у американцев. Ситуация в Германии и Америке радикально отличается»,— заключил политолог.

Если говорить о реакции России на то, каким будет ответ на подобный ультиматум, то президент Путин уже всё сказал, напомнил эксперт. Однако Борисов считает, что настроение Мерца сильно изменится, когда он станет канцлером и ему станут доступны те неформальные донесения российского посольства, которые сейчас известны действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что слова Мерца о возможных поставках Украине немецких ракет Taurus являются безответственными. Косачёв добавил, что общаться с Россией на языке ультиматумов бесполезно и недальновидно, особенно Германии.