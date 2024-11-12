Лондон, 12 ноября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Киевский режим предлагает избранному президенту США Дональду Трампу выбирать инвесторов для бизнеса на Украине. Об этом 12 ноября сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Руководители предприятий Украины ведут переговоры с правительством о предоставлении Трампу возможности проверять заявки на иностранное капиталовложение, позволив ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что концепция предложения состоит в том, чтобы украинский бизнес разорвал все экономические связи с Китаем и переориентировался на американских или других поставщиков.

«Кто угодно, кроме Китая», — описал основной принцип задумки один из собеседников журналистов.

По мнению газеты, подобная идея может понравиться Трампу. Сообщается, что украинские власти таким образом хотят заручиться поддержкой американского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Financial Times ранее сообщила, что Трампа заинтересовали два пункта так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Якобы американский политик положительно оценил предложение получить доступ к ресурсам Украины и заменить часть американских войск в Европе на украинские.

Газета The Wall Street Journal 7 ноября заявила, что Трамп и соратники обсуждают новый план завершения конфликта на Украине, который предусматривает заморозку линии фронта и организацию демилитаризованной зоны. Пока не решено, кого можно направить туда для обеспечения безопасности, но уже исключено задействование американских войск и миротворцев ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 ноября указал на то, что желание Трампа создать условия для урегулирования конфликта на Украине выгодно отличает его от действующей администрации США, которая стремится нанести стратегическое поражение России. При этом представитель Кремля назвал избранного американского лидера менее предсказуемым.