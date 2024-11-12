В США назвали пункты «плана победы» Зеленского, заинтересовавшие Трампа
FT: Трампа в плане Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам Украины
Лондон, 12 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Действующего президента США Дональда Трампа заинтересовали в так называемом «плане победы», представленном главой киевского режима Владимиром Зеленским, пункты о доступе к ресурсам Украины и предложение заменить часть американских войск в Европе на украинские. Об этом 12 ноября сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«Были две идеи, направленные именно на Трампа. Позднее они были представлены ему. Одна из них — раздел украинских важнейших природных ресурсов с западными партнёрами, вторая — замена части американских военных в Европе на украинские войска», — говорится в публикации.
Издание отметило, что Зеленский представил свой план Трампу ещё в сентябре на встрече в Нью-Йорке. Украинское руководство разработало план в соответствии с интересами республиканцев для стимулирования тесного сотрудничества Вашингтона с Киевом в случае победы Трампа, подчеркнули в статье.
Как передавало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal 7 ноября сообщила, что команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта между Россией и Украиной. Он якобы в том числе предполагает заморозку текущей линии фронта и введение демилитаризованной зоны. При этом нет ясности, кому рассчитывают поручить обеспечение её безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 ноября отметил, что Трампа выгодно отличает от действующей администрации США стремление начать переговоры и отсутствие желания нанести стратегическое поражение России. При этом избранный американский лидер менее предсказуем, и трудно спрогнозировать его дальнейшие шаги.