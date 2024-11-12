Лондон, 12 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Действующего президента США Дональда Трампа заинтересовали в так называемом «плане победы», представленном главой киевского режима Владимиром Зеленским, пункты о доступе к ресурсам Украины и предложение заменить часть американских войск в Европе на украинские. Об этом 12 ноября сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Были две идеи, направленные именно на Трампа. Позднее они были представлены ему. Одна из них — раздел украинских важнейших природных ресурсов с западными партнёрами, вторая — замена части американских военных в Европе на украинские войска», — говорится в публикации.

Издание отметило, что Зеленский представил свой план Трампу ещё в сентябре на встрече в Нью-Йорке. Украинское руководство разработало план в соответствии с интересами республиканцев для стимулирования тесного сотрудничества Вашингтона с Киевом в случае победы Трампа, подчеркнули в статье.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal 7 ноября сообщила, что команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта между Россией и Украиной. Он якобы в том числе предполагает заморозку текущей линии фронта и введение демилитаризованной зоны. При этом нет ясности, кому рассчитывают поручить обеспечение её безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 ноября отметил, что Трампа выгодно отличает от действующей администрации США стремление начать переговоры и отсутствие желания нанести стратегическое поражение России. При этом избранный американский лидер менее предсказуем, и трудно спрогнозировать его дальнейшие шаги.