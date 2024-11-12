Москва, 12 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно тексту документа, распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в сети «Интернет», средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе.

Авторами документа выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа из депутатов Госдумы и сенаторов. При этом, по словам Володина, под закон не будет подпадать решение женщины отказаться от рождения ребёнка. Также законотворцы приняли поправку о неприменении санкций за пропаганду чайлдфри к распространению информации о монашестве.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри был внесён в Госдуму в сентябре. Санкции планируется установить по аналогии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и смены пола.

Валентина Матвиенко отмечала, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ.