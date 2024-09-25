Москва, 25 сентября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму, сообщила 25 сентября пресс-служба «Единой России».

Сергей Карпухин/ТАСС

Документ относит к деструктивному и требующему удаления контенту продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения, сказано в сообщении в Telegram-канале партии.

«Сегодня есть как многотысячные паблики по теме «чайлдфри», так и много другой аудиовизуальной продукции, которая легко находится по запросу о необходимости иметь детей», — заявила депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

Санкции в отношении нарушителей предполагается установить по аналогии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц, до 5 млн рублей для юридических лиц, добавила Аиткулова.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме 24 сентября представили законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Инициатива направлена на защиту от популяризации подобного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе.

Авторы документа отметили, что запрет нужен для создания механизма защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

Чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида, и данная идеология потенциально ещё опаснее, чем идеология ЛГБТ, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Пётр Акопов.