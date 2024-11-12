Москва, 12 ноября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Отмена шестидневной рабочей недели в конце декабря 2024 года может перегрузить экономику. Такое мнение высказала 12 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По её мнению, в этом вопросе важно «не подвергать избыточным нагрузкам экономику».

«На мой взгляд, сейчас все сбалансированно и дополнительные просьбы к правительству в этом случае просто необъективны», — заявила депутат в беседе с «Газетой. ру»

Как передавало ранее ИА Регнум, депутат Госдумы Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед празднованием Нового года. Он вместе с другими парламентариями обратился к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением позволить регионам установить 28 декабря текущего года как выходной день по своему усмотрению.

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 23 по 29 декабря. Выходной переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём. С воскресенья, 29 декабря, начнутся длинные новогодние выходные, которые продлятся до 8 января включительно.

Одна из самых продолжительных рабочих недель прошла в России с 28 октября. Она продлилась до субботы, 2 ноября. Нерабочий день с субботы, 2 ноября, перенесли на прошедшее 30 апреля. Это позволило организовать непрерывные выходные и праздничные дни с 28 апреля по 1 мая. Так, 2 ноября был сокращённым рабочим днём.