Москва, 28 октября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Одна из самых продолжительных рабочих недель началась в России с 28 октября. Она продлится до субботы, 2 ноября. Это следует из постановления правительства России об утверждении праздничных и выходных дней на 2024 год.

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Не рабочий день с субботы, 2 ноября, перенесли на прошедшее 30 апреля. Это позволило организовать непрерывные выходные и праздничные дни с 28 апреля по 1 мая.

Так, 2 ноября будет сокращённым рабочим днём. Выходными утверждены 3 ноября и 4 ноября — День народного единства.

Следующая рабочая неделя, с 5 ноября, будет четырёхдневной.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года будет ещё одна шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. С воскресенья начнутся длинные новогодние выходные.

Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. По нему новогодние праздники продлили на 11 дней, до 8 января.