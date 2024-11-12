Москва, 12 ноября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. В Государственной думе предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед празднованием Нового года. С такой инициативой выступил депутат Станислав Наумов.

Сергей Карпухин/ТАСС

Он вместе с другими парламентариями обратился к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением позволить регионам установить 28 декабря текущего года как выходной день по своему усмотрению.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. Всё, что пойдёт на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. И поэтому люди на производстве могут сверхурочно поработать. При этом такую работу нужно финансово поощрять», — процитировал его 12 ноября Telegram-канал SHOT.

По словам Наумова, отмена шестого рабочего дня поспособствует развитию внутреннего семейного туризма. Парламентарий уверен, что нужно давать возможность семьям с детьми раньше отправиться на отдых в своих регионах.

Как сообщало ИА Регнум, шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 23 по 29 декабря. Выходной переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём. С воскресенья, 29 декабря, начнутся длинные новогодние выходные, которые продлятся до 8 января включительно.

Одна из самых продолжительных рабочих недель прошла в России с 28 октября. Она продлилась до субботы, 2 ноября. Нерабочий день с субботы, 2 ноября, перенесли на прошедшее 30 апреля. Это позволило организовать непрерывные выходные и праздничные дни с 28 апреля по 1 мая. Так, 2 ноября был сокращённым рабочим днём.