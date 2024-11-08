Москва, 8 ноября, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 23 по 29 декабря. Это следует из постановления правительства России об утверждении праздничных и выходных дней на 2024 год.

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Так, согласно документу, выходной переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

При этом 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём. С воскресенья, 29 декабря, начнутся длинные новогодние выходные, которые продлятся до 8 января включительно.

Как передавало ИА Регнум, одна из самых продолжительных рабочих недель прошла в России с 28 октября. Она продлилась до субботы, 2 ноября. Нерабочий день с субботы, 2 ноября, перенесли на прошедшее 30 апреля. Это позволило организовать непрерывные выходные и праздничные дни с 28 апреля по 1 мая.

Так, 2 ноября был сокращённым рабочим днём. Выходными были утверждены 3 ноября и 4 ноября — День народного единства.