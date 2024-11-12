Вашингтон, 12 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск 12 ноября вновь заявил, что он против продолжения киевским режимом конфликта на Украине.

Matt Rourke/AP/TASS Илон Маск

«Просто приносят в жертву молодёжь страны ради никакой территориальной выгоды», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Маск также заявил, что конфликт стал похож на «вечную войну», которая не приносит прогресса.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Маск назвал бессмысленным продолжение конфликта на Украине. По его мнению, план избранного президента США Дональда Трампа позволит прекратить боевые действия.

Телеканал ABC назвал Маска одной из ключевых фигур в команде Трампа. Якобы бизнесмен постоянно находится рядом с новым американским лидером, влияет на его решения, а также присутствовал при разговорах с лидерами других государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил, что Москва готова обсуждать с новой администраций США урегулирование конфликта на Украине, но цели специальной военной операции остаются без изменений. Российский лидер Владимир Путин не говорил ни о каких корректировках по этому вопросу, подчеркнул представитель Кремля.