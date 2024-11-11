Вашингтон, 11 ноября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск начал играть одну из ключевых ролей в формировании администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 11 ноября сообщил телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Маск практически ежедневно находится рядом с Трампом в поместье республиканца в Мар-а-Лаго во Флориде и влияет напрямую на кадровые решения, формирование будущей администрации Трампа и его политическую стратегию.

Как уточняют источники, Маск принимал участие и в телефонных разговорах Трампа с лидерами иностранных государств. В частности, Трамп в какой-то момент передал трубку Маску во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кроме того, Маск присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также подчёркивается, что Маск активно участвует в обсуждении внутренней политики США. Предприниматель публично поддержал сенатора-республиканца Рика Скотта в борьбе за избрание в Сенат, усилив его позиции в партии. Утверждается, что Маск довольно часто и тесно общается с Говардом Латником, руководителем переходной команды Трампа перед возвращением политика в Белый дом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск может не занять должность в администрации Трампа. Предполагается, что Маск выберет место в комитете. Так на него не будут распространяться правила работы в администрации, но предприниматель сохранит возможность влиять на решения нового лидера страны и сохранит доступ к делам.

6 ноября Маск пообещал добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если он получит место в американской администрации. По его словам, обеспечение постоянно создающихся в стране ведомств тяжкой ношей ложится на плечи жителей.

11 ноября газета The Guardian написала, что возможные изменения в правительстве США могут быть выгодны Маску. В частности, это может положительно отразиться на выпуске беспилотных автомобилей компании Tesla. Кроме того, Национальное управление безопасности движения на дорогах США ведёт расследование в отношении компании. При администрации Трампа преследование могут прекратить, отмечалось в материале.