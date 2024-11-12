Москва, 12 ноября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 12 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Также оперативно-тактическая авиация ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации. Расчёт «Тор-М2» оснащён полным арсеналом слежения за авиацией и беспилотниками противника. У системы ЗРК также есть камера электронно-оптического визира.

Днём ранее ВС России нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.