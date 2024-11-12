Лондон, 12 ноября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В будущем Великобритания потеряет господствующее положение в воздухе при возможных войнах. Об этом заявил глава ВВС Великобритании Ричард Найтон.

Vadim Ghirda/AP/TASS

По его словам, конкуренцию стране будет составлять авиация таких стран, как Китай и Россия, а эпоха неоспоримого доминирования Запада прервётся. В связи с этим стране необходимо модернизировать технику.

«На протяжении всей моей карьеры мы наслаждались господством в воздухе, не говоря уже о превосходстве в воздухе, по крайней мере, выше 10 тыс. футов (3 тыс. м — Прим. ред.). В будущем так не будет. Мне кажется очевидным, что нам придется бороться за контроль над воздухом», — процитировала его 11 ноября газета The Independent.

Военный отметил, что за последние 25 лет Королевские воздушные силы провели оптимизацию под конфликты на Балканах, Ближнем Востоке или в Афганистане. Теперь ситуация поменялась. На примере украинского конфликта он пояснил, что циклы адаптации, включающие создание оружия, контрмеры и ответа на эту контрмеру, занимают порядка трёх недель. Фактически противник создает ответ на контрмеры одновременно с созданием оригинального оружия.

В следующем году Королевские ВВС начнут эксплуатировать самолёты E-7 и дистанционно пилотируемые самолёты Protector. Но, по словам Найтона, до 2035 года больше новых воздушных судов в планах нет и придётся применять уже имеющуюся или анонсированную силу.

Как передавало ИА Регнум, в октябре экс-министр по делам ветеранов, резервистов и персонала минобороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО) сделал страну уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника. По его словам, оборона может быть «легко подавлена» гиперзвуковыми ракетами, так что Лондон потенциально рискует стать «мишенью такого же масштаба, какой пришлось пережить Киеву».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что США и Великобритания готовы разрешить Киеву наносить удары по территории России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир.