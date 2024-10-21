Лондон, 21 октября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО), возникший из-за многолетних сокращений военных расходов, сделал Великобританию уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника. Об этом 20 октября сообщило издание inews.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

Как рассказал изданию экс-министр по делам ветеранов, резервистов и персонала минобороны Тобиас Эллвуд, существующая оборона Великобритании может быть «легко подавлена» гиперзвуковыми ракетами, и Лондон потенциально рискует стать «мишенью такого же масштаба, какой пришлось пережить Киеву».

«Обеспокоенность по поводу пробелов в защите британского неба возросла, когда в октябре выяснилось, что истребители «Тайфун» королевских ВВС не способны сбивать баллистические ракеты, выпущенные из Ирана по Израилю», — отмечает издание.

Три экс-министра Великобритании призвали правительство рассмотреть проблему дефицита в стране средств ПВО в приоритетном порядке, так как первая обязанность правительства — обеспечивать безопасность страны и ее граждан. Они указали, что Великобритании требуется собственная версия израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты от потенциальной российской агрессии и на фоне растущей нестабильности на Ближнем Востоке.

«Всё, что происходит на Украине, и в частности у нас с точки зрения недавних атак хуситов в Красном море, указывает на необходимость наращивать потенциал наших систем противовоздушной обороны и боеприпасов, и делать это следует как можно быстрее и комплексно, в рамках всей системы обороны», — заявил «теневой» министр финансов Джеймс Картлидж.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отметил ирландский журналист Чей Боуз, США и Великобритания готовы разрешить Киеву наносить удары по территории России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир.

Британская газета The Guardian написала, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечёт США и Великобританию в полномасштабную войну. Он также призвал не допустить такого развития событий.