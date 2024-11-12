Берлин, 12 ноября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Открытое письмо с призывом рассекретить данные о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» предложили направить избранному президенту США Дональду Трампу депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом 12 ноября сообщают «Известия».

ИА Регнум Подробности расследования взрыва на «Северном потоке»

Письмо планируется опубликовать после инаугурации Трампа в январе 2025 года, когда политик официально вступит в должность президента США, а пока у власти остаётся администрация главы Белого дома Джозефа Байдена, обнародовать письмо невозможно.

При этом депутаты осознают, что и новая администрация Белого дома вряд ли примет решение рассекретить данные о подрыве газопроводов, учитывая политические и экономические интересы США. Однако сама публикация письма может вновь заострить внимание общества на расследовании.

«Это могло бы дать медийный эффект с целью привлечь внимание к проблеме», — заявил депутат бундестага Евгений Шмидт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были разрушены в 2022 году в результате диверсии.

В свою очередь, парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп, назвавший ремонт трубопроводов «обязанностью собственников», указал, что правительство Германии не располагает достоверной информацией о планах владельцев по ремонту трубопроводов.

31 октября экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Трамп заявил, что это он в своё время «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», заблокировав его строительство. По его мнению, строительство газопровода было для России главной задачей и Трампу удалось его остановить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября отметил, что подобные заявления республиканца нужно воспринимать в контексте предвыборной гонки в США. Представитель Кремля добавил, что все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску.