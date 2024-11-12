В Германии депутаты от АдГ призовут Трампа рассекретить данные о подрыве СП
Берлин, 12 ноября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Открытое письмо с призывом рассекретить данные о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» предложили направить избранному президенту США Дональду Трампу депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом 12 ноября сообщают «Известия».
Письмо планируется опубликовать после инаугурации Трампа в январе 2025 года, когда политик официально вступит в должность президента США, а пока у власти остаётся администрация главы Белого дома Джозефа Байдена, обнародовать письмо невозможно.
При этом депутаты осознают, что и новая администрация Белого дома вряд ли примет решение рассекретить данные о подрыве газопроводов, учитывая политические и экономические интересы США. Однако сама публикация письма может вновь заострить внимание общества на расследовании.
«Это могло бы дать медийный эффект с целью привлечь внимание к проблеме», — заявил депутат бундестага Евгений Шмидт.
Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были разрушены в 2022 году в результате диверсии.
В свою очередь, парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп, назвавший ремонт трубопроводов «обязанностью собственников», указал, что правительство Германии не располагает достоверной информацией о планах владельцев по ремонту трубопроводов.
31 октября экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Трамп заявил, что это он в своё время «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», заблокировав его строительство. По его мнению, строительство газопровода было для России главной задачей и Трампу удалось его остановить.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября отметил, что подобные заявления республиканца нужно воспринимать в контексте предвыборной гонки в США. Представитель Кремля добавил, что все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску.