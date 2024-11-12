Москва, 12 ноября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Болезнь, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация или смерть родственника могут рассматриваться как уважительные причины отсутствия на рабочем месте. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

Phil Whitehouse Работа в офисе

«Вместе с тем по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будут являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь — требуется листок временной нетрудоспособности, причины личного характера — смерть родственника, к примеру», — цитирует «РИА Новости» парламентария.

Между тем она напомнила, что прогулом является отсутствие на работе более четырёх часов. Бессараб добавила, что во всех случаях по возможности необходимо уведомлять работодателя.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного листа и обязать врачей передавать комиссии данные о пациентах, которые оформляют больничный четыре раза в полгода. Тогда в ведомстве пояснили, что предлагаемые изменения позволят выявлять пациентов с симптомами болезни на ранней стадии и с помощью профилактических мероприятий возвращать их обратно к работе. В Минздраве напомнили, что врачебная экспертиза о временной нетрудоспособности проводится для оценки способности работника осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу. Также экспертизу назначают в связи с различными заболеваниями, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребёнка.