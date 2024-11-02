Москва, 3 ноября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Минздрав России предлагает изменить порядок формирования больничного листа и обязать врачей передавать комиссии данные о пациентах, которые оформляют больничный четыре раза в полгода. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Rosminzdrav.ru На приеме у врача

«Если за период полугода лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза (за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии), то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Там пояснили, что предлагаемые изменения позволят выявлять пациентов с симптомами болезни на ранней стадии и с помощью профилактических мероприятий возвращать их обратно к работе.

Вместе с этим в Минздраве напомнили, что врачебная экспертиза о временной нетрудоспособности проводится для оценки способности работника осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу. Также экспертизу назначают в связи с различными заболеваниями, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Минздрав предложил расширить перечень операций, предусмотренных полисом ОМС. К ним предлагается отнести замену нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, а также периферических нервов. Также по полису ОМС предлагается проводить эндоваскулярную, хирургическую коррекцию нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Кроме того, Минздрав впервые предложил регламентировать нормативные объёмы медпомощи на посещение центров здоровья с профилактическими целями и установить нормативы стоимости проведения диспансеризации. Это коснётся около 20 млн человек.