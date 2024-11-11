Москва, 12 ноября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Члены женской сборной России по бодибилдингу отказались ехать в Японию на чемпионат мира из-за запрета на демонстрацию флага и гимна РФ. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России (ФББР)

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

«Президиум ФББР принял тяжёлое решение не участвовать в женском Чемпионате Мира в Японии с 16 по 20 декабря 2024г. в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас и другого решения с нашей стороны просто не может быть, особенно в такое непростое для нашей страны время», — говорится на странице федерации во «ВКонтакте».

Днём ранее, 10 ноября, Международная федерация бодибилдинга (IFBB) сообщила, что оргкомитет женского чемпионата мира под давлением японских властей принял решение о допуске российской сборной только в нейтральном статусе — т.е. без гимна и флага.

В ФББР напомнили, что в 2025 году мужской Чемпионат мира по бодибилдингу пройдёт в Саудовской Аравии, а женский — в Китае.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный запрет в декабре 2023 года ввёл Международный олимпийский комитет (МОК). Тогда комитет объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.