Каракас, 11 ноября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. В Венесуэле произошли мощный взрыв и пожар на газоперерабатывающем заводе Muscar компании PDVSA. Об этом 11 ноября сообщило издание La Verdad de Monagas.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв и последующий пожар произошли на заводе в муниципалитете Эсекьель-Самора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали три человека, их доставили в клинику PDVSA.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября министр энергетики Венесуэлы Хорхе Маркес заявил, что энергетическая система подверглась террористическому нападению, серьёзно затронувшему четверть территории страны.

В январе 2021 года был совершена террористическая атака на газопровод государственной венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Объект находился в штате Ансоатеги на востоке страны. После взрыва на газопроводе вспыхнул сильный пожар.