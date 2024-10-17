Каракас, 17 октября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Энергетическая система Венесуэлы подверглась террористическому нападению, серьёзно затронувшему четверть территории страны. Об этом заявил венесуэльский министр энергетики Хорхе Маркес.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампа

Глава ведомства в эфире телеканала VTV осудил указанную атаку. Он отметил, что сейчас специалисты занимаются восстановлением работы системы. Министр уточнил, что работа продлится ещё около часа.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2019 года венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла ежедневно предотвращает до четырех атак на систему энергоснабжения республики. До этого, в марте, большинство штатов страны временно остались без электричества из-за саботажа на гидроэлектростанции им. С. Боливара.

В январе 2021 года был совершена террористическая атака на газопровод государственной венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Объект находился в штате Ансоатеги на востоке страны. После взрыва на газопроводе вспыхнул сильный пожар.