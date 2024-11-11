Москва, 11 ноября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло указал, что количество ДТП в республике больше, чем в среднем по стране. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я понимаю, что это связано и с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — указал российский лидер.

Меняйло отметил, что власти региона проводят транспортную реформу, в её рамках начал работать центр организации и управления дорожным движением. Для грузовых автомобилей сделали три новые перехватывающие парковки, а на границе с Грузией ввели электронную очередь.

Также республика закупила в этом году 60 новых автобусов для рейсов между муниципалитетами. В планах улучшить работу общественного транспорта и внутри городов.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении наказания за опасное вождение. В случае первого нарушения предполагается штрафовать водителя на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, в случае повторного — лишать прав на срок до трёх месяцев.

5 ноября депутаты Госдумы внесли в парламент на рассмотрение законопроект об оповещении водителей о превышении скорости маячками красного цвета. В правительстве идею не одобрили, так как это будет отвлекать водителей от управления транспортом.