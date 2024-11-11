ВСУ нанесли по Запорожской области массированный удар беспилотниками
Рогов сообщил о массированном налете дронов ВСУ на Запорожскую область
Мелитополь, 11 ноября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом 11 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идёт массированная атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Рогова, ВСУ целились в городской автовокзал, вышки сотовой связи и газораспределительный узел, в результате атаки по узлу произошли взрыв и возгорание. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.
Как передавало ИА Регнум, ранее 11 ноября официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко сообщила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила за прошедшую неделю 141 атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком, Макеевкой и Старобешевской ТЭС.
В тот же день губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом четыре украинские ракеты. 3 ноября Смирнов проинформировал о сбитых в небе над Курской областью одной ракете ВСУ и одном БПЛА. Ещё две ракеты над регионам были сбиты 5 и 8 ноября.