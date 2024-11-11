Мелитополь, 11 ноября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом 11 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идёт массированная атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, ВСУ целились в городской автовокзал, вышки сотовой связи и газораспределительный узел, в результате атаки по узлу произошли взрыв и возгорание. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 ноября официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко сообщила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила за прошедшую неделю 141 атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком, Макеевкой и Старобешевской ТЭС.

В тот же день губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом четыре украинские ракеты. 3 ноября Смирнов проинформировал о сбитых в небе над Курской областью одной ракете ВСУ и одном БПЛА. Ещё две ракеты над регионам были сбиты 5 и 8 ноября.