Донецк, 11 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила за прошедшую неделю 141 атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком, Макеевкой и Старобешевской ТЭС. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

Пресс-служба УФСБ России по ДНР БПЛА с фугасной частью в Старобешевском районе

Она уточнила, что в Старобешевском районе система перехватила беспилотник американского производства, который имел фугасную боевую часть весом 15 кг. Целью дрона была Старобешевская тепловая электростанция, которая является критически важным объектом энергетики региона.

Эта ТЭС снабжает центральные и южные районы ДНР. Кроме того, в Кировском районе Донецка «Купол Донбасса» подавил FPV-дрон ВСУ, который нёс самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Также отмечается, что специалисты-взрывотехники УФСБ России по ДНР применяли специальные технические средства, чтобы отключать органы управления БПЛА. После этого они уничтожили взрывоопасные аппараты на специализированном полигоне.

В ведомстве подчеркнули, что слаженная работа сотрудников и своевременная реакция жителей помогли оперативно выявлять места падения обезвреженных вражеских дронов. Жертв среди мирных граждан нет. Кроме того, удалось не допустить ущерба инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября ВСУ, используя FPV-дрон, попытались атаковать детский сад в Кировском районе Донецка. БПЛА был перехвачен. Из-за особенности конструкции взрывного устройства беспилотник был уничтожен накладным зарядом. Ещё два разведывательных дрона самолётного типа система «Купол Донбасса» обезвредила рядом с одним из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка.

В октябре в Центрально-городском районе Макеевки «Купол Донбасса» перехватил украинский беспилотник самолётного типа, вооружённый самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса. ВСУ хотели использовать этот БПЛА для удара по агропромышленному объекту. Нейтрализованный аппарат был обезврежен. Взрывчатку уничтожили накладным зарядом на месте обнаружения.