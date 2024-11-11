Курск, 11 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью четвёртую ракету, запущенную украинской армией, сообщил 11 ноября глава региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Четвёртая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

В Курской области в течение дня несколько раз объявляли ракетную опасность. В 12:47 мск Смирнов сообщил об уничтожении украинкой ракеты. Вторую ракету сбили в районе часа дня, третью — ещё через полчаса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Смирнов проинформировал о сбитых в небе над Курской областью одной ракете ВСУ и одном БПЛА. Ещё две ракеты над регионам были сбиты 5 и 8 ноября.

Ночью 11 ноября Смирнов объявлял об опасности атаки дронов в Курской области. За ночь над территорией региона силы ПВО сбили 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.